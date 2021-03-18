Жители многоэтажки в Приокском районе добились наружного утепления стен

Стены многоэтажки в Приокском районе утеплили после предостережения Госжилинспекции. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Наружного утепления стен добились жители многоэтажного дома в Приокском районе Нижнего Новгорода. Домуправляющая компания провела теплоизоляцию четырех квартир после предостережения Госжилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что сначала на холод в квартире пожаловался один из жильцов дома, после чего уже и состоялась проверка температурного режима в других жилых помещениях.

- По итогам проверки было принято решение утеплить четыре квартиры, - отметили специалисты. - Работы начались 30 декабря, на сегодняшний день утепление наружных стен завершено.

Теперь конструкции теплоизоляции предстоит покрасить, но эти работы отложены до наступления тепла.

- Помимо утепления наружных стен, домоуправляющая компания выполнила ремонт в подъезде: покрашены стены и потолок, отремонтированы ограждения, заменены перила, - подчеркнул руководитель региональной ГЖИ Игорь Сербул.

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