Централизованная библиотечная система Дзержинска присоединилась к проекту «Литрес: библиотека»

В 2021 году дзержинские библиотеки, входящие в централизованную библиотечную систему, присоединятся к проекту «Литрес: библиотека». Данный проект организован одним из крупнейших сервисов электронных и аудиокниг. Участие в этом проекте позволит библиотекам Дзержинска облегчить процессы книговыдачи и комплектования фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

- В Дзержинске очень много читающих людей, и, я думаю, им понравится это нововведение, - отметил на своей странице в социальной сети глава Дзержинска Иван Носков. – Я бы хотел, чтобы библиотеки в нашем городе были не просто помещениями, в которых хранятся книги, а стали центром притяжения для горожан, интерактивным пространством, где можно интересно и познавательно провести время.

Как сообщается, для библиотекарей на сайте проекта будет создан личный кабинет, где он может добавлять новых читателей, обрабатывать заказы на книги и анализировать посещаемость. А читатель получает доступ к множеству недоступных ранее книг. Он сможет бесплатно получить нужную книгу в любом месте и в любое время.