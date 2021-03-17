Нижегородцев приглашают побывать в онлайн-путешествии по Крымскому полуострову

В этот четверг, 18 марта, в 10:00 утра библиотека имени В. М. Комарова приглашает нижегородцев присоединиться к виртуальному путешествию «Жемчужины Крымского полуострова». Об этом сообщает централизованная библиотечная система Ленинского района.

Онлайн-мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна», который посвящен 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Сотрудники библиотеки предлагают совершить тур по горам, водопадам, заливам, ббухтам и природным заповедникам, а также по усадьбам, музеям, археологическим памятникам и дворцово-парковым комплексам Крыма. Окунуться в этот «маленький кусочек рая на Земле» можно будет листая страницы журнала «Лазурь».

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