Новый проект реконструкции стадиона «Водник» разработают в Нижнем Новгороде

Новый проект реконструкции стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода разработают в 2021 году. Об этом стало известно на заседании комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре 16 марта, пишет NewsRoom24.

Ранее подобные проекты уже разрабатывались, но реализация их оказалась слишком дорогой. Сейчас же стадион планируется обновить с минимальными затратами.

По словам директора департамента физической культуры и спорта администрации города Юрия Звездина, на «Воднике» будут демонтированы старые аварийные трибуны а также будет создано новое футбольное поле с беговыми дорожками. «Водник» хотят сделать похожим на площадку «Спорт Порт» около стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке.

Разработка проекта реконструкции стадиона «Водник» будет финансироваться за счет адресной инвестпрограммы. Стоимость проекта составит порядка 13,8 млн рублей.