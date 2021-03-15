Проезд по улице Малиновского в Нижнем Новгороде ограничат до 30 марта. ФОТО: http://codd-nnov.ru/na-ulicze-marshala-malinovskogo-vremenno-ogranichat-dvizhenie/

Проезд по улице Маршала Малиновского в Нижнем Новгороде будет ограничен до 30 марта. Информацию об этом и новую схему движения разместил городской Центр организации дорожного движения (МКУ "ЦОДД").

Ограничение начнёт действовать с 22:00 17 марта и продлится до 20:00 30 марта. Это касается участка по улице Маршала Малиновского напротив дома № 116 по улице Ванеева. Причина приостановки движения транспорта — установка дорожного знака и предупреждающего аншлага.

Сотрудники центра рекомендуют водителям заранее ознакомиться с обновлённой схемой движения и заблаговременно проложить свой маршрут.

— Предлагаем заезжать в микрорайон Кузничиха-2 со стороны улицы Генерала Ивлиева, а выезжать — в обратном направлении, — поделились в ЦОДД.

Автолюбителей также призывают сохранять предельную внимательность при движении по этому участку и следовать указаниям дорожных знаков.

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