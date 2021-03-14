Нижегородцы просят ГИБДД патрулировать «выделенку» на проспекте Гагарина

Уже долгое время в Нижнем Новгороде не утихают споры о выделенной полосе для общественного транспорта на проспекте Гагарина. Новым камнем преткновения стал выезд личного транспорта на выделенку.

- Движение частных машин идёт по ней интенсивнее, чем по другим полосам. Легковые машины совершенно игнорируют знаки, камеры фото- и видеофиксации нарушений не работают… А сотрудники ДПС полностью игнорируют данную проблему, - пожаловалась нижегородка под ником «irin_a1199».

В связи с этой проблемой женщина попросила, чтобы по утрам ГИБДД занималось патрулированием выделенной полосы на проспекте Гагарина.

Нижегородские власти ответа на жалобу не дали, зато в разговор включились другие горожане.

- А в легковых машинах, что не люди едут и что они не опаздывают никуда? Забрали у автомобилистов полосу. На это лучше бы жаловались, - написал dmirty.ermolaev.

При этом мужчина отметил, что он за «выделенки», но только чтобы их делали дополнительно, а не занимали уже существующие полосы.

Пользователь с ником «sviter33», в свою очередь, напомнил, что выделенные полосы позволяют наладить движение общественного транспорта и сделать его более привлекательным для горожан.

- Больше людей пользуются общественным транспортом, а значит и машин на дорогах становится меньше. Меньше машин - меньше пробок, - подчеркивает мужчина.

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