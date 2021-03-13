Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабев назвал причины плохой уборки снега

Основные причины плохой уборки снега в Нижнем Новгороде назвал мэр города Юрий Шалабаев. О том, почему снегоуборочная кампания не дала положительных результатов, он рассказал в программе «Около Кремля с Андреем Вовком».

- То состояние, в котором сейчас находятся большинство дворовых территории и внутриквартальных проездов, конечно, вызывает недовольство жителей и не устраивает меня. Его можно признать неудовлетворительным, - поделился Юрий Шалабаев.

Однако он отметил, что в феврале, во время сильнейших снегопадов, техника хорошо справилась с уборкой и дорогами категории А и Б. И всё же, к сожалению, домоуправляющие компании и ТСЖ оказались не готовы к такому стихийному бедствию - под сугробами оказались места общественного пользования и дворы.

Мэр сказал, что существует две причины плохой уборки снега в Нижнем Новгороде. Одна из них – технологическая неготовность.

- Это, прежде всего, разговор о наличии необходимого количества техники и её состоянии. Ну, к примеру, у нас ежесуточно на уборку снега выходит порядка 300 и больше единиц техники. Степень износа её идет до 85%, - подчеркивает глава города. - То есть, мало того, что это в принципе недостаточно для города-миллионника такого количества техники, так она ещё и ломается.

Второй причиной ненадлежащей уборки стала неправильная организация процесса.

- Понятно, что техника изношена везде, но, тем не менее, от района к району ситуации различается, то есть это вопрос организации работ и, конечно, в некоторых районах он меня не устраивает, - подытожил Юрий Шалабаев.

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