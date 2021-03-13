Цены на сливочное масло, молоко и морковь снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели сливочное масло, молоко и морковь. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 1 по 9 марта в Нижегородской области снизилась средняя цена на цельное пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Теперь литр стоит 56,51 рубля, - говорится в сообщении. - Также упала стоимость ржаного хлеба и подсолнечного масла.

Тем временем, цена на сливочное масло снизилась на 1,2%. Если раньше оно стоило 575,57 рублей за килограмм, то сейчас 568,74 рубля. Цены на морковь упали на 0,8%, с 31,71 до 31,45 рубля за килограмм.

Необходимо отметить, что ранее нижегородские власти приняли меры по стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Для производителей хлебопекарной и мукомольной отрасли утверждены федеральные субсидии, а также софинансирование из областного бюджета.

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