Ключи от новых квартир получили балахнинцы, переселённые из аварийных домов

10 марта глава МСУ Балахнинского округа Александр Галкин лично вручил ключи и документы от новых квартир жителям, которых переселили из аварийного фонда. Жильё им предоставили в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы". Информацией об этом поделилось региональное правительство со ссылкой на администрацию Балахнинского округа.

Девять семей переехали в новостройку на улице Нижегородской. В их новых собственных квартирах есть оборудованные санузлы, газовые плиты, а также проведён косметический ремонт. Отопление в доме центральное.

– Рад за жителей, которые переезжают из квартир, где нет нормальных условий проживания, в новое качественное жильё. Желаю им благополучия, здоровья, уюта и радости, – сказал в напутствие Александр Галкин.

Программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжаться. В течение этого года ещё несколько семей из Балахнинского округа получат ключи от квартир.

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