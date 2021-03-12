Кстовский аквапарк возобновит работу с 12 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстовский аквапарк «Атолл» возобновляет свою работу с 12 марта после длительного карантина. Об этом сообщается на сайте заведения.

По информации администрации аквапарка, посетителям будут доступны горки, бассейны, детские зоны, джакузи, банный комплекс и фудкорт. А вот хаммам пока закрыт до особого распоряжения губернатора. Все зоны будут работать с соблюдением необходимых мер предосторожности (соблюдение дистанции, дезинфекция и прочее).

«Приходите получить заряд позитива, которого нам всем так не хватает!

С любовью и заботой о Вашем здоровье! Мы соблюдаем все рекомендации для вашего безопасного и комфортного отдыха! Ждем вас в гости!», - говорится на сайте аквапарка.

В марте в аквапарке действуют различные акции, условия которых можно уточнить на сайте заведения. Что касается школьных каникул, то все эти дни аквапарк будет работать по тарифам выходного дня.

Напомним, аквапарк не работал почти год из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Подобные заведения были закрыты указом губернатора от 13 марта 2020 года О введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области.