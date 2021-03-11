Капитальный ремонт ждёт нижегородскую областную детскую больницу в 2021 году

Нижегородскую областную детскую больницу ждёт капитальный ремонт в 2021 году. На это выделят более 107 миллионов рублей из регионального бюджета. Поделился этими сведениями губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

– Областная детская клиническая больница – одно из базовых медучреждений в региональной системе здравоохранения. Ежедневно здесь проходят обследование и лечение сотни детей из разных районов области. Поэтому очень важно обеспечить клинику не только современным высокотехнологичным медоборудованием и квалифицированными кадрами, но и создать здесь самые комфортные условия для маленьких пациентов.

Ремонт корпуса больницы начнётся уже летом. В нём располагается сразу несколько отделений: нейрохирургии, гнойной хирургии, гинекологии, оториноларингологии и другие. Помимо это капитальный ремонт проведут в помещениях центра анестезиологии и реаниматологии, центра лучевой диагностики.

Главврач больницы Инна Кондратьева напомнила, что в прошлом 2020 году капитально отремонтировали онкологическое отделение, кабинеты компьютерной томографии и входной группы. В частности были модернизированы системы лечебного газоснабжения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, частично заменены оконные проёмы и прочее.

– Развитие детского здравоохранения – важнейшее направление в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Безусловно радует, что за последние годы уровень диагностики и лечения пациентов в областной детской больнице заметно вырос благодаря оснащению клиники современным оборудованием, – подчеркнул Глеб Никитин.

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