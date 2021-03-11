Скончался экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Бывший министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном правительстве.

Юрию Грошеву было 53 года - очередной день рождения он отмечал совсем недавно, 8 марта. Что стало причиной смерти экс-чиновника, не сообщается.

Напомним, Юрий Грошев занимал пост главы регионального министерства экологии с 2014 по 2017 год. При нем были разработаны проекты ликвидации "Белого моря" и "Черной дыры" в Дзержинске.