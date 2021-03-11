Два молодых вахтовика скончались в Нижнем Новгороде от отравления неизвестным веществом. Фото: Александр КОЦ

В Нижнем Новгороде от отравления неизвестным веществом скончались два молодых вахтовика. Инцидент произошел осенью прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас, когда Госинспекция труда обнародовала результаты расследования.

В один из дней октября сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль, припаркованный во дворе дома на площади Комсомольской, в салоне которого находились два молодых человека. Один уже не подавал признаков жизни, а другой был в «неясном сознании». Как выяснилось, погибшим был 25-летний машинист экскаватора, который работал вахтовым методом в Нижнем Новгороде. С ним находился его 21-летний напарник – вместе молодые люди снимали квартиру в том самом доме, около которого их и нашли в машине.

Парня, находящегося в непонятном состоянии, направили на медосвидетельствование, вскоре после которого он также скончался.

«После возвращения с медсвидетельствования работник был обнаружен коллегами в съемной квартире без признаков жизни. Судебно-медицинской экспертизой установлена причина смерти работника - острое отравление неустановленным веществом», - рассказали в ГИТ Нижегородской области.

Ведомство провело расследование несчастных случаев, но не связало сметь рабочих с производством, однако их работодателей оштрафовали за допущение сотрудников к работе без прохождения психиатрического освидетельствования, за что был назначен штраф в 55 тысяч рублей за каждый случай.