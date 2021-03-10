Четырехлетняя девочка впала в кому после ДТП в Семеновском районе

Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Семеновском районе вечером 7 марта. Среди пострадавших двое детей, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 20:00 на 98 километре автодороги Нижний Новгород – йошкар-Ола. 36-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с «Киа».

В результате водитель «Ниссана» получил ушиб легкого и перелом ребер, а ехавшая с ним 36-летняя женщина госпитализирована с сотрясением мозга и переломом челюсти. Также в машине находились два ребенка: шестилетняя девочка доставлена в больницу с сотрясением и ушибом головы, а четырехлетняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому.

Водитель автомобиля «Киа» получил ушиб колена, сообщает ГИБДД.