Нижегородский ресторан Nikola Diamond продают за 110 млн рублей. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Ресторанный комплекс Nikola Diamond в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 110 миллионов рублей. Объявление о продаже готового бизнеса размещено на сайте «Авито».

Заведение расположено в Сормовском районе не улице Большая Починковская. Ресторанный комплекс включает двухэтажное здание с двумя банкетными залами, автономную летнюю кухню, детскую площадку, собственную парковку. На территории ресторана находится парковая зона с зеленой аллеей и фонтаном, а также банкетные беседки. Установлено видеонаблюдение.

По словам собственника, сильными сторонами заведения являются роскошный интерьер, отличная репутация, контракты с артистами и ведущими. Сам ресторан действующий.

«Ресторан полностью укомплектован всем необходимым для продолжения работы новым владельцем. Персонал готов продолжить работу», - говорится в объявлении.