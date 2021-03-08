У 382 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 8 марта, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 382 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 99 646 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По последней информации от 7 марта, суммарно 91 983 нижегородца излечились от заболевания от начала пандемии. Суточные показания выздоравления держатся устойчиво: за предыдущие сутки болезнь побороли 455 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 5 марта, для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 3 804 койки. Порядка 2,5 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 718. Около 21% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 3,5 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 2,4 тысячи, госпитализированы.

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