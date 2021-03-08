Новый автосимулятор для исследования мозга водителей тестируют в ПИМУ. ФОТО: https://pimunn.ru/tpost/yu2ls10ce1-v-pimu-pimunn-startovali-issledovaniya-k

В Приволжском медуниверситете проходит исследование когнитивных способностей и функционального состояния человека во время управления автомобилем. Данными об этом вуз поделился на своём официальном сайте.

Участники-добровольцы, которых ищет сейчас ПИМУ, должны управлять автомобилем на компьютерном симуляторе, проходить тесты на память, внимание и мышление. В ходе этого теста фиксируется информация о направлении взгляда, движении зрачка, дыхании, положении головы, регистрируются электрокардиограмма и электроэнцефалограмма.

В результате исследования должно стать ясно, как ведут себя нейроны головного мозга в процессе выполнения поставленной задачи.

Участник во время эксперимента должен:

• управлять автомобилем на компьютерном симуляторе;

• выполнять инструкции оператора;

• несколько раз в процессе и после эксперимента отвечать на ряд вопросов о самом эксперименте и о самочувствии.

Эксперимент длится 50 минут. Добровольцев с начала февраля ПИМУ ищет среди жителей старше 17 лет.

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