Февральские снегопады побили все рекорды за историю метеонаблюдений в Нижнем Новгороде

Замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов опубликовал в своём Facebook официальную справку, предоставленную Верхне-Волжским УГМС. Публикацию он подписал: "Климатические войны какие-то! Февраль 2021 года побил все рекорды. За всю историю наблюдений столько снега не выпадало никогда".

В справке указаны конкретные данные о прошедших снегопадах, точнее их результатах: прежний рекорд в Нагорной части города был зафиксирован в 2001 году — тогда выпал 81 миллиметр снега (219% от средних многолетних значений). А в Заречной части — в 1966 году. Тогда это были 77 миллиметров снега (257% от средних многолетних значений).

В феврале текущего 2021 года в Нагорной части Нижнего Новгорода выпал 91 миллиметр снега (246% от среднего показателя). А в Заречной — 78 миллиметров (260%).

Таким образом были побиты все рекорды за историю инструментальных метеонаблюдений. В справке указано, что это период наблюдений: с 1936 по 2020 — для Нагорной части и с 1945 по 2020 — для Заречной.

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