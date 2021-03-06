Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Нижнем Новгороде почтили память 10 бойцов СОБРа, погибших в Чечне

Со дня боя на площади Минутка прошло 25 лет
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Со дня боя на площади Минутка прошло 25 лет

Со дня боя на площади Минутка прошло 25 лет

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Памятные мероприятия, посвященные памяти 10 погибших сотрудников СОБРа, состоялся на кладбище Марьина Роща в Советском районе Нижнего Новгорода.

Сегодня, 6 марта 2021 года, исполнилось 25 лет со дня боя на площади Минутка в городе Грозном.

- Есть даты, которые навсегда останутся в истории региона, и 6 марта 1996 года – одна из них. Нижегородцы тогда проявили себя настоящими героями, вставшими на защиту Родины и своих товарищей. Их смерть той весной потрясла всю Нижегородскую область. Горе сплотило десятки тысяч людей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, все 10 были в Чечне в командировке. Вдовами остались восемь женщин, восьмерым детям суждено было расти без отцов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!