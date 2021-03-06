В Нижнем Новгороде почтили память 10 бойцов СОБРа, погибших в Чечне

Со дня боя на площади Минутка прошло 25 лет Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Памятные мероприятия, посвященные памяти 10 погибших сотрудников СОБРа, состоялся на кладбище Марьина Роща в Советском районе Нижнего Новгорода.

Сегодня, 6 марта 2021 года, исполнилось 25 лет со дня боя на площади Минутка в городе Грозном.

- Есть даты, которые навсегда останутся в истории региона, и 6 марта 1996 года – одна из них. Нижегородцы тогда проявили себя настоящими героями, вставшими на защиту Родины и своих товарищей. Их смерть той весной потрясла всю Нижегородскую область. Горе сплотило десятки тысяч людей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, все 10 были в Чечне в командировке. Вдовами остались восемь женщин, восьмерым детям суждено было расти без отцов.

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