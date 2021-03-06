В Нижнем Новгороде состоялся круглый стол об особенностях перехода из бизнеса на госслужбу

В минувший четверг, 4 марта, прошёл онлайн-круглый стол «Особенности перехода руководителей высшего звена из коммерческого сектора на государственную службу». Проект был реализован РАНХиГС совместно с Московским институтом психоанализа.

Главной темой дискуссия, конечно, стал тот факт, что переход из бизнеса в сферу госслужбы или наоборот – довольно частое явление не только в России, но и во всем современном мире.

- Люди, переходящие из одной сферы в другую, часто испытывают стресс, даже некоторый культурный шок, однако одновременно они становятся сильнее, поскольку приобретают новые компетенции и становятся кросс-функциональными специалистами, - подчеркнула заместитель директора Института государственной службы и управления Наталья Евтихиева.

Обычно мотивацией идти на программы профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» выступают два фактора. С одной стороны, поступающие считают государственную службу более стабильной в качестве источника дохода, с другой, многие видят в госслужбе возможности личностного развития, участия в интересных проектах, влияния на важные процессы.

- Госсфера – это не про деньги. В большинстве случаев, если вы намерены оставаться честным человеком, ваш доход в лучшем случае будет на уровне нижней границы среднего класса, - подчеркнул декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШУ РАНХиГС Илья Шебураков.

Госслужба в разы масштабней, чем бизнес. И если в бизнесе нужно зарабатывать, то госслужащему необходимо знать, как можно сделать принимаемые решения максимально эффективными.

- Даже на уровне начальника управления субъекта ты уже участвуешь в решении проблем, которые могут повлиять на ситуацию в стране, - рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. - Ты должен разбираться в массе вопросов. Это не может не вдохновлять. Я год назад и я сегодня - это два разных человека

В завершение мероприятия участники мероприятия пришли к единому мнению, что переход из бизнеса на государственную службу несет в себе ряд рисков, которые необходимо оценивать с учетом своего профессионального и личностного уровня развития.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!