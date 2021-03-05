Новая школа в микрорайоне Новая Кузнечиха откроется в 2022 году

Два детских сада и школу строят в микрорайоне Новая Кузнечиха в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В микрорайоне Новая Кузнечиха продолжается строительство двух детских садиков на 280 и 320 воспитанников, а также школы на 1 225 мест. Работа над одним из детсадов ведётся в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Завершение строительства детских садов намечено на осень текущего года, школу введут в эксплуатацию в 2022 году, - рассказал глава города Юрий Шалабаев, который выезжал на место проведения работ с проверкой.

Так, один из детских садов сможет принять 12 групп воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Трёхэтажное здание учреждения будет оснащено всем необходимым. Внутри разместятся физкультурный и музыкальный залы, помещение пищеблока, медицинский кабинет и кабинет психолога.

К слову, потребность в детских садах растёт за счет того, что в новые жилые микрорайоны заселяются, прежде всего, молодые семьи с детьми. Однако пока идёт строительство новых объектов на ближайшие садики Советского района - № 196 и №441 ложится большая нагрузка.

- Строители работают и в выходные, и в праздники. Молодые семьи нашего микрорайона очень рады, что у нас строятся сразу два детсада и школа, потому что сейчас с нашими детьми в садики ходят ещё малыши из деревень Кузнечиха и Новопокровское, - поделилась жительница микрорайона Новая Кухнечиха Мария Крылова.

Все работы в настоящее время ведутся по графику, и даже неустойчивая погода не влияет на общий темп стройки.

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