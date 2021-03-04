Власти Нижнего Новгорода объяснили ситуацию с 300% премиями работникам МП

Накануне в социальных сетях принялись активно обсуждать постановление администрации Нижнего Новгорода о надбавках сотрудникам муниципальных предприятий. Оно размещено на сайте городской администрации.

- Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», заменив слова «надбавка за напряженность труда в размере до 100%» словами «надбавка за напряженность труда в размере до 300%», - говорится в постановлении от 20 января 2021 года.

Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях. И вот сегодня в администрации Нижнего Новгорода прокомментировали этот документ.

- Надбавка не является ежемесячной. В постановлении указан максимум, но это не обязывает работодателя осуществлять выплату в указанном объеме. Надбавка устанавливается при наличии оснований, дифференцировано, в зависимости от выполнения предприятием поставленных задач и достижении показателей эффективности, - сообщили в администрации Нижнего Новгорода. – В настоящее время администрации подведомственно 14 предприятий. Заработная плата работникам предприятия выплачивается за счет финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Надбавка никому из сотрудников предприятий не назначалась.