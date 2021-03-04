Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде 4 марта

В ближайшие несколько часов в Нижегородской области ожидается ледяной дождь. В связи с этим в регионе объявлено экстренное предупреждение.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, такая погода сохранится 4 марта и в первую половину ночи 5 марта, - говорится в сообщении. – На дорогах местами возможна сильная гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в это время повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и ветхих деревьев. Также возможно увеличение числа ДТП и случаев травматизма среди нижегородцев.

В этот период нижегородцам не рекомендуется выезжать на своих личных автомобилях без лишней необходимости. Также не стоит перебегать дорогу перед близко идущим транспортом – вы можете попасть под колеса автомобиля.