Школа в ЖК «Анкудиновский парк» готова на 60%. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Школа в жилом комплексе «Анкудиновский парк» Кстовского района готова на 60%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Уже готов каркас здания, сейчас идут кровельные работы и черновая внутренняя отделка. Вскоре строителя приступят к чистовой отделке помещений.

Четырехэтажная школа рассчитана на 675 учеников. В учебном заведении будет два блока: в одном расположены учебные классы, в другом – два спортзала, зал для занятий волейболом, баскетболом, скалолазанием и другими видами спорта, а также актовый зал на 430 мест, библиотека и столовая на 228 мест.

По словам главы Кстовского района Андрея Черткова, отставаний по срокам нет. Школа откроет свои двери для учеников 1 сентября.

«По графику работ, согласованному с подрядчиком, и школа, и детский сад должны быть сданы в эксплуатацию в июне-июле. Это необходимо, чтобы мы к сентябрю успели получить лицензии и подготовить помещения к приему ребят», - пояснил Андрей Чертков.

Параллельно в ЖК «Анкудиновский парк» идет строительство второго детского сада на 280 мест – он также заработает с сентября.

«Один детсад в жилом комплексе уже есть, он рассчитан на 150 детей, но этого недостаточно с учетом перспектив развития строительства», - подчеркнул Глеб Никитин.