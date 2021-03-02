В Кстовском районе в 2021 году отремонтируют шесть участков дорог

Подрядчик составляет график проведения работ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году в Кстовском районе планируется отремонтировать шесть участков автодорог. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы по ремонту асфальтового покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть завершены к 31 сентября.

- Задача подрядчика – выполнить работы в период максимально подходящих для этого погодных условий, - рассказал глава региона. - Особое внимание уделяется качеству ремонта и строительства.

В нормативное состояние приведут следующие участки дорог: Кстово – Большое Мокрое – Вязовка, объездной районного центра, подъездов к совхозу «Кстовский» и деревням Михальчиково, Ройка. Выбор обоснован тем, что на этих дорогах большое количество ям и поперечных трещин, также занижены обочины.

В настоящее время подрядчик занимается составлением графика проведения работ и распределяет технику. По контракту рабочие уложат новый асфальт, подсыпят обочины и установят оцинкованные ограждения.

На месте ремонтных работ будут установлены временные дорожные знаки, предупреждающие автомобилистов о сужении проезжей части и ограничивающие скорость.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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