В 2021 году на кладбищах Нижнего Новгорода планируют установить туалеты

На муниципальных кладбищах в Нижнем Новгороде планируют построить туалеты. Цена контракта составляет 4,9 миллионов рублей, финансирование поступит из городского бюджета. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Установить кабинки из кирпича и провести к ним канализацию должны до 15 июля 2021 года. Туалеты появятся на кладбищах Новопокровское, Березовская пойма, Кооперативное, Копосово-Высоково, Красная Этна, Нижегородское, Нагорное, на кладбище по улице Пушкина, Старое Автозаводское, Румянцевское, Сортировочное, Марьина Роща, Ново-Сормовское, Стригинское и Новое Стригинское.

Конкурс по выбору подрядчика организовало МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода».

Заявки принимаются до 11 марта. Победителя выберут при помощи электронного аукциона уже 12 марта.

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