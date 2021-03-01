Александр Бастрыкин взял массовое убийство в Нижнем Новгороде под личный контроль

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование массового убийства в Нижнем Новгороде под свой личный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- Широкое распространение в СМИ получила информация об убийстве в поселке Кудьма в Нижнем Новгороде четырех человек, в том числе ребенка, - говорится в сообщении. – Следственными органами в связи с этим расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сегодня был задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого резонансного преступления.

Напомним, жуткое убийство в Нижнем Новгороде было совершено 28 февраля. Убийца расправился с целой семьей, не пощадив даже шестилетнего мальчика. Сразу после преступления он вместе с подельниками пустился в бега. Его удалось задержать только спустя несколько часов во Владимирской области.