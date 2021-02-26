Прокуратура начала проверку после взрыва в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту взрыва в кафе «Самурай» на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. На место ЧП выезжали заместитель прокурора области и прокурор Канавинского района.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Взрыв в кафе, пристроенном к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре, произошел в 9 утра 26 февраля. В результате пристрой, в котором находилось заведение общепита, полностью разрушился. Под завалами оказалась девушка. К счастью, она осталась жива. Ее извлекли из-под обломков спасатели, она получила термические ожоги. О состоянии пострадавшей рассказал владелец сети кафе «Самурай» Александр Ильин, который также прибыл на место происшествия.

Из дома было эвакуировано 68 человек – сейчас все они находятся в здании школы №41, где был развернут пункт временного размещения. С людьми работают психологи МЧС.

Власти Нижнего Новгорода пообещали оказать пострадавшим всестороннюю помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что дом не газифицирован. Что стало причиной взрыва, предстоит установить комиссии.

«Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.