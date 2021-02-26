МЧС: Под обломками на месте взрыва в Нижнем Новгороде есть люди

При взрыве на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде пострадали люди. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Под завалами на месте взрыва кафе в Нижнем Новгороде есть люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Нижегородское управление МЧС.

По предварительным данным, под завалами находятся два человека: одну женщину спасатели уже обнаружили и пытаются ее извлечь, поиски другой пока ведутся.

«На месте работают 9 карет скорой помощи и 3 бригады Центра медицины катастроф. Медицинская помощь оказывается на месте, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы», - сообщили в областной администрации.

Из 12-этажного дома, в пристрое к которому прогремел взрыв, эвакуировано 68 человек, включая 6 детей. Все они направлены в пункт временного размещения, организованный в школе№41.

Сейчас на месте происшествия все оцеплено, работают спецслужбы. Здесь также находятся заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Взрыв в пристрое к жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел около 9 утра 26 февраля. Ударной волной полностью разрушило здание суши-кафе "Самурай", пострадали соседние офисы и припаркованные рядом автомобили.

"Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию с места ЧП. Ранее были опубликованы фото и видео с Мещерского бульвара, где утром 26 февраля произошел взрыв.