В 2021 году на снос аварийных домов в Нижнем Новгороде выделено порядка 20 млн рублей

В 2021 году на снос многоквартирных домов в Нижнем Новгороде выделили порядка 20 миллионов рублей. В перечень входят 22 здания, которые признаны аварийными и подлежащими ликвидации. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Марафона ЖКХ» 25 февраля.

- За счёт этого улицы станут чище и тех опасных объектов, которые располагаются, в том числе в центральной части города, станет гораздо меньше, - подчеркнул директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Также ещё пять миллионов рублей было выделено для сноса 11 массивов сараев, располагающихся на придомовой территории.

- В этих помещениях просто отпала надобность. Они приходят в негодность и вы, наверное, видите во дворах, как они выглядят, - подытожил Денис Скалкин.

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