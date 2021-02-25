Новый поезд «Нижний Новгород-Кисловодск» будет курсировать с 4 апреля

С 4 апреля 2021 года между Нижним Новгородом и Кисловодском начнёт курсировать новый скорый пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Теперь жители Нижегородской области смогут добираться на курорты Северного Кавказа без пересадок. Известно, что из Нижнего Новгорода поезд будет отбывать в 20:18, а в Кисловодск пребывать через сутки в 10:40. Обратно поезд с отправлением в 16:20 доберется в приволжскую столицу к 07:40.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения или в железнодорожных кассах.

В едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00 и на официальном сайте «РЖД» можно узнать дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования. Звонок будет бесплатным для жителей любого региона России.

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