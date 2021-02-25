В 2021 году на ремонт фасадов и кровель в Нижнем Новгороде выделено около 250 млн рублей

На капитальный ремонт фасадов и кровель в Нижнем Новгороде в 2021 году направят около 250 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Марафон ЖКХ» 25 февраля.

– Основной упор сделан на те улицы, по которым гости будут передвигаться к местам проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию, – отмечает директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Адресный перечень объектов, которым требуется ремонт, был составлен ещё в 2020 году. Тогда запланировали ремонт 177 зданий фонда, а также 34 многоквартирных домов, 26 индивидуальных жилых домов, доля которых представляет ценность для исторической части Нижнего Новгорода, а также 3 муниципальных бань и 11 социальных объектов.

– К 1 июля мы должны основной объем работ по фасадной части завершить, – делится директор департамента.

Изначально на эти цели были выделены средства в размере 122,5 миллиона рублей, но затем бюджет был увеличен. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было проведено дополнительное обследование улиц, после чего ещё 54 многоквартирных дома были включены в перечень.

– Таким образом, планируется выделить дополнительные средства в размере также 122 миллионов рублей, – подчеркивает Денис Скалкин. – Соответственно, общая сумма составит порядка 250 миллионов рублей.

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