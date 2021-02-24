Светлана Киреева покидает пост руководителя пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Светлана Киреева уходит с поста руководителя управления по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили в мэрии.

«24 февраля ее последний рабочий день. Исполнять обязанности руководителя будет заместитель начальника управления Елена Аккуратова», - прокомментировали в администрации города.

Светлана Киреева написала заявление на увольнение по собственному желанию. О причинах такого решения не сообщается.

Стоит отметить, что в должности начальника пресс-службы мэрии Нижнего Новгорода Светлана проработала чуть больше двух месяцев. Она была принята на эту работу 17 декабря 2020 года.