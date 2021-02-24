В Нижегородской области впервые за три месяца выявили менее 400 заболевших COVID за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная инфекция в Нижегородской области постепенно идет на спад. По данным на 24 февраля, прирост числа новых случаев COVID-19 в регионе впервые за три месяца не превысил 400 человек. Согласно статистике, за последние сутки ковидом заболели 397 человек, 13 из них скончались. Вероятно, что снижению распространения инфекции способствуют сильные морозы и массовая вакцинация.

По данным регионального минздрава, в Нижегородской области переболели коронавирусом 95007 человек. 87084 пациентов уже выздоровели, из них 442 человека с диагнозом COVID-19 выписаны за последние сутки. 20% коечного фонда для лечения пациентов с ОРВИ и пневмонией свободно.

«Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки», - пояснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В нижегородских больницах и госпиталях на сегодняшний день для лечения пациентов инфекционного профиля, в том числе для больных COVID-19, развернуто 4018 коек, из которых кислородом обеспечено почти 2,7 тысячи, в том числе аппаратами ИВЛ – 667 коек.