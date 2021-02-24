Парковку на площади Горького в Нижнем Новгороде ограничат с 24 февраля. ФОТО: ЦОДД Нижний Новгород

С сегодняшнего дня (24 февраля) в Нижнем Новгороде ограничат остановки и стоянки транспорта на площади и улице Максима Горького. Решение об этом приняли в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства — сообщили на официальном сайте ЦОДД.

Также Центр организации дорожного движения поделился схемой движения по одной из центральных площадей Нижнего Новгорода. Согласно которой будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена", действующие от дома №80/1 до площади Горького и на самой площади в районе дома №6 около направляющего островка.

Эти ограничения парковки позволят увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, а также улучшить безопасность дорожного движения. До этого момента припаркованные около направляющего островка машины закрывали видимость ситуации на дороге для тех, кто выезжает на площадь с улицы Горького.

Сотрудники департамента транспорта призывают автомобилистов города быть предельно внимательными при движении и следовать указаниям дорожных знаков.

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