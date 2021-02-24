Свет и горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода

Электричество и горячую воду отключат в нескольких домах двух районов Нижнего Новгорода утром 24 февраля. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Нижегородском районе в 9:00 отключат свет в домах №1а по улице Нижегородской и в домах №№ 47, 47а, 49, 53 на улице Ильинской. Причина отключения – планово-предупредительный ремонт. Возобновить подачи электроэнергии планируется сегодня в 17:00.

В Сормовском районе без горячей воды останутся жители домов по улице Зайцева. В частности, неудобства придется потерпеть жильцам домов №№ 1,2 и 12. Воду отключат в 9:00, а дадут – в 15:00. В это время специалисты будут производить ремонт трубопровода около дома №2 по улице Зайцева.