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Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

Экскурсанты узнали больше о старом торговом городе и ярмарочном купечестве
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

Сегодня, по случаю Дня защитника Отечества, прошла экскурсия по пробному маршруту "Сказочный терем на Оке. Прогулка по историческим объектам Нижегородской ярмарки".

В ходе этой двухчасовой прогулки гид Татьяна Мошкова рассказывала историю старого торгового города и ярмарочного купечества. Экскурсанты посетили Гербовый зал – сердце одного из старейших пассажей России, а также Староярмарочный собор, здания мануфактурных складов, пакгаузы и собор Александра Невского.

Мероприятие провели при поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области и Нижегородского туристско-информационного центра.

– На календаре 23 февраля – отличный повод посетить Нижегородскую ярмарку, хранящую достойный пример доблести – историю Героя Советского Союза, – призывали организаторы экскурсии.

К сведению, в 1940 году в Главном ярмарочном доме располагался аэроклуб имени П.И. Баранова, где обучался Николай Сутягин. Спустя 11 лет на истребителе МиГ-15бис он сбил 22 реактивных самолёта в небе Кореи.

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