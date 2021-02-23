Экскурсия по историческим объектам Нижегородской ярмарки прошла 23 февраля

Сегодня, по случаю Дня защитника Отечества, прошла экскурсия по пробному маршруту "Сказочный терем на Оке. Прогулка по историческим объектам Нижегородской ярмарки".

В ходе этой двухчасовой прогулки гид Татьяна Мошкова рассказывала историю старого торгового города и ярмарочного купечества. Экскурсанты посетили Гербовый зал – сердце одного из старейших пассажей России, а также Староярмарочный собор, здания мануфактурных складов, пакгаузы и собор Александра Невского.

Мероприятие провели при поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области и Нижегородского туристско-информационного центра.

– На календаре 23 февраля – отличный повод посетить Нижегородскую ярмарку, хранящую достойный пример доблести – историю Героя Советского Союза, – призывали организаторы экскурсии.

К сведению, в 1940 году в Главном ярмарочном доме располагался аэроклуб имени П.И. Баранова, где обучался Николай Сутягин. Спустя 11 лет на истребителе МиГ-15бис он сбил 22 реактивных самолёта в небе Кореи.

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