Волонтёры Победы возложили цветы к мемориалам Нижнего Новгорода в честь Дня защитника Отечества. ФОТО: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

Сегодня, в День защитника Отечества, нижегородские Волонтёры Победы совместно с партией "Единая Россия" и Молодой Гвардией возложили цветы к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям. А перед этим провели субботники и очистили их от снега. Информацией о проделанной работе поделилась пресс-служба НРО ВОД "Волонтёры Победы".

В Парке Победы возложили цветы к памятнику советскому танкисту Колобанову Зиновию Григорьевичу. Помимо волонтёров Победы в мероприятии участвовали региональное отделение движения "Юнамир", ветераны и НРО "Союз десантников России". Участники очистили от снега экспонаты центрального городского музея техники и оборонной промышленности.

— Сейчас наши дорогие ветераны практически не выходят из дома. Но общаясь с ними я слышу истории про однополчан, которых уже нет в живых. Сегодня вместе с волонтёрами мы почтили память не вернувшихся с войны героев, а также возложили цветы в память о боевых товарищах ветеранов. Герои, как и их подвиг, не должны быть забыты. Вместе мы сохраним историческую память, — подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Жителей Нижегородского региона приглашают присоединиться к акции "Защитим память героев".

— Ближайшее к вам памятное место можно найти на портале Япомню.рф. Приходите почтить память тех, кто не жалея жизни защищал нашу страну. Выложите фотографии с акции в социальные сети с хэштегами #ЗащитимПамятьГероев52, #ВолонтерыПобеды и #ЗащитимВетеранов52, чтобы показать, как много тех, кто чтит подвиг народа и такую важную Победу для всего человечества, — призывают организаторы акции.

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