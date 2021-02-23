Анна Годяева стала "Учителем года" Сормовского района Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода прошёл финал районного конкурса "Учитель года - 2021". Его победителем стала учитель математики школы №85 Анна Годяева. Информацией об этом поделилась администрация Сормова.

Районный этап конкурса проходил с 21 декабря прошлого года. Участие в нём принимали педагоги из школ № 27, 84, 85 и 156.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, испытания конкурса решено было проводить в онлайн-режиме. Они включали в себя экспертизу интернет-ресурса учителя, защиту образовательного проекта, открытое занятие и видеопортфолио.

В финале встретились три сормовских учителя: учитель истории и обществознания школы № 84 Алексей Гулевских, учитель математики школы № 85 Анна Годяева и учитель физической культуры школы № 156 Елена Гурова.

По решению жюри, Анна Годяева представит Сормовский район на городском этапе конкурса педагогического профмастерства.

— Сормовские педагоги — это профессионалы, творческие люди, которые всегда готовы расти, двигаться вперёд и побеждать. А ещё сормовские учителя — это доброта, чуткость и любовь к детям. Я благодарю всех участников конкурса за творческий подход! Поздравляю победительницу районного этапа Анну Годяеву и желаю ей удачи в городском конкурсе, — сказала замглавы администрации города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова на церемонии подведения итогов.

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