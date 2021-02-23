Сегодня нижегородские волонтёры поздравили ветеранов с Днём защитника Отечества. ФОТО: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

Накануне Дня защитника Отечества нижегородские Волонтёры Победы поздравили более 400 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нижегородской области. Сообщила об этом пресс-служба НРО ВОД "Волонтёры Победы".

А прямо сегодня, 23 февраля, добровольцы поздравили с праздником Ширяева Василия Петровича и Кузнецова Василия Афанасьевича. Оба они – ветераны войны 1941-1945 годов. Для них Волонтёры Победы исполнили под гитару песни "Катюша" и "Смуглянка". Более того, ветеранам подарили тёплые пледы, букеты цветов и подарочные наборы. А после передали "Письма Победы" – в преддверии праздника их написали учащиеся образовательных учреждений. По всей Нижегородской области школьники написали более 1000 таких писем.

– Мы очень благодарны Волонтёрам Победы, что не забывают нас, оказывают внимание. Для нас это очень важно, – поделился Василий Кузнецов.

– День защитника Отечества – праздник, когда обязательно нужно сказать "спасибо" ветеранам, настоящим героям. Они настоящий пример мужества и стойкости для нашего поколения. Мы от всей души благодарим их и желаем крепкого здоровья, – сказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

А также напоминаем, что жители Нижегородского региона могут участвовать в онлайн-акциях, посвящённых празднику День защитника Отечества. Их организовали "Волонтёры Победы".

Первая акция – "Скажи спасибо лично". Она предполагает публикацию фото или видео своих родных – защитников Отечества: отцов, братьев, дедушек, бабушек. Пост можно сопроводить трогательной историей своего родного человека и призывом успеть поблагодарить всех ветеранов, кто ещё жив. Им можно просто позвонить и поблагодарить за мужество. Публикацию следует сопроводить хэштегами #ЗащитимВетеранов, #УважениеКстаршим, #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

Вторая акция – "Родные объятия", согласно которой в соцсетях можно опубликовать фото или видео представителей нового поколения со своими старшими родственниками – защитниками Отечества. Эту публикацию нужно сопроводить словами благодарности, личными историями и теми же хэштегами #ЗащитимВетеранов, #РодныеОбъятия, , #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

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