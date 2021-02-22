Льготная стерилизация домашних животных пройдёт в Нижегородской области

Льготная программа стерилизации домашних животных пройдет в Нижегородской области. В период с 24 февраля по 24 марта владельцы собак и кошек смогут стерилизовать или кастрировать питомца по доступной цене. Об этом сообщает комитет ветеринарии Нижегородской области.

Воспользоваться этим предложением смогут пенсионеры, ветераны труда, инвалиды малоимущие, матери-одиночки и члены многодетных семей. Для этого потребуется предъявить соответствующие документы.

- Своевременная стерилизация может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев: уменьшить риск заболевания раком, агрессию у животного, а также снизить риски ухода животного из дома, - поделился председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Таким способом нижегородские ветклиники присоединяются к Всемирному дню стерилизации домашних животных, который отмечается в последний вторник февраля.

В целях обеспечения безопасности из-за эпидемиологической ситуацией открыта предварительная запись по месту жительства граждан. Номера телефонов для записи можно посмотреть здесь.

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