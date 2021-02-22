За сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезли почти 20 тысяч кубометров снега

Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Снегоуборочная техника продолжает активно расчищать улицы Нижнего Новгорода. Сейчас в уборке города от снега задействованы 300 единиц спецтехники и 643 дорожных рабочих. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В ночь с 21 на 22 февраля в уборке снега были задействованы 257 спецмашин, днем ранее 276. Всего за минувшие сутки из города вывезено 20 тысяч кубометров снежных масс.

Сегодня в Автозаводском районе по плану активно будут расчищать улицу Мончегорская, проспект Кирова, улицу Смирнова, проспект Октября, микрорайон ЮГ и проезды на проспект Молодежный.

В Канавинском районе техника дорожных служб займется расчисткой в микрорайоне «Седьмое небо», на Московском шоссе, 25, улице Тонкинская, 6,8, улице Тихорецкая, улице Якорная, улице Совнаркомовская.

Основной упор в уборке дорог в Московском районе сосредоточат на улице Баранова и улице Орджоникидзе.

В Ленинском районе специальная техника будет активно работать на проспекта Ленина.

В Нижегородском районе снег будут вывозить с Нижне-Волжской набережной, улицы Варварская, улицы Ульянова, улицы Студеная, улицы Володарского, улицы Белинского, переулка Тихий.

В Приокском районе снегоуборочная техника расчистит улицу Терешковой, улицу Петровского, улицу Вятская, на транспортной развязке проспекта Гагарина - улица Ларина, на проспекте Гагарина в районе парковки Фрунзе, остановки Щербинки-2, автосалона Плаза. Вывезут снег также с дублера проспекта Гагарина.

В Сормово техника сегодня будет убирать снег на улице Никиты Рыбакова, улице Мокроусова и на внутриквартальной территории улицы Мочалова.

Продолжат вывозить снег и в Советском районе, там уборку проведут на улицах Ванеева, Белинского, Бекетова, Краснозвездная, Светлогорская, Богородского, Надежды Сусловой, Васюнина, Шишкова, Козицкого.

Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах и изменениями погоды. В целях обеспечения своевременной уборки снега автовладельцев просят не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

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