Прямая линия «Партнер» о гарантии соцподдержки безработных состоится 25 февраля

В четверг, 25 февраля 2021 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о социальных гарантиях безработным гражданам. Будет уделено внимание вопросам по назначению пособия по безработице, а также порядку и условиям постановки на регистрационный учет в органах службы занятости.

Телефон: 8 (831) 234-07-14 (добавочный 308).

Телефон: 8 (831) 234-07-20 (добавочный 356).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

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