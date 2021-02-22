Парк «Швейцария» готовятся подключать к городским сетям водоснабжения

Подрядчик готовится к масштабной реконструкции сетей водоснабжения. Фото: Instagram аккаунт парка «Швейцарии»

Подрядчик завершает подготовку подключения парка «Швейцарии» к городским сетям водоснабжения и канализации. Для этого новые полиэтиленовые трубы проложат под проспектом Гагарина. Об этом сообщается в Instagram аккаунте парка.

Водопровод будут протягивать способом горизонтального направленного бурения. Сейчас в районе остановки «улица Медицинская» по обе стороны проспекта уже оградили стартовый и приемный котлованы.

- Проходка начнется по погоде, - делится заместитель начальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петр Седельников. - При температуре ниже минус 15 раствор для закрепления горизонтальной скважины просто замерзнет.

Проспект Гагарина на время прокладки труб будет перекрываться частично, по одной полосе по мере продвижения по трассе специалиста с локатором.

Отметим, что сейчас на территории парка «Швейцарии» идёт масштабная реконструкция сетей водоснабжения, которые были заложены более 40 лет назад.

- Водопровод и канализация закладываются с учетом современных требований, также исходя из проектного расположения некапитальных павильонов, туалетов и пожарных гидрантов, - рассказывает представитель подрядной организации.

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