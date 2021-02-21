Лыжный марафон пройдёт к 800-летию Нижнего Новгорода

13 марта в Нижнем Новгороде проведут лыжный марафон «Нижний 800», приуроченный к 800-летнему юбилею города. Такой зимний праздник для поклонников лыжного спорта планируют проводить ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Организаторы рассчитывают, что в первый раз количество участников не превысит отметку в 500 человек. Принять участие в ярком спортивном событии могут как профессионалы, так и любители.

- Мы видим, что нижегородцы с энтузиазмом участвуют в полумарафоне «Беги, герой» и «Лыжне Росси», которая в этом году собрала почти 13 тысяч участников. Я считаю, что, чем больше мероприятий, собирающих поклонников разных видов спорта, тем лучше, – поделилась директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

Общий призовой фонд марафона составит 250 000 рублей. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно до 18.00 12 марта. Подробнее о марафоне можно узнать на сайте – www.nnski.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!