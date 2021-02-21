В 63 домах в Нижнем Новгороде отключили холодную воду 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, 63 дома в Нижнем Новгороде остались без холодной воды. Главной причиной временного отключения стали повреждения трубопроводов. Об этом сообщается на официальном сайте «Нижегородский водоканал».

В Ленинском районе с девяти утра от холодного водоснабжения отключили семь домов:

- улица Волочильная 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34;

- улица Минская 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 15;

- улица Смоленская 1, 1А, 3, 3А, 3б.

Подача воды возобновится ровно в девять часов вечера. Причина отключения - повреждение трубопровода на улице Минская,13.

Также с десяти утра холодной воды нет улице Диксона 33, улице Каширская 65, 69, 69а, 69В, 71. Там до девяти вечера ведутся работы по переключению на вновь проложенный трубопровод.

В Нижегородском районе без воды с двух часов дня находятся жильцы улицы Ковалихинской 16, а также улицы Нестерова 8, 31, 31А, 33, 34, 35, 37, 39, 39А, 41. Работы по устранению повреждения трубопровода планируют закончить в два часа ночи.

В Советском районе произошло повреждение трубопровода в одном из подвалов жилых домов. В период с 13:00 до 23:55 без воды остались дома по адресам:

- улица Бекетова 60, 60А, 62, 64, 64А, 66;

- улица Саврасова 11;

- улица Уссурийская 3.

В Сормовском районе без холодного водоснабжения с 13:30 остались шесть домов на бульваре Юбилейный (№15, 16, 17, 18, 19, 20). Работы по устранению повреждения трубопровода планируют закончить в 23:55.

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