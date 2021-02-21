Нижегородцы могут поучаствовать в онлайн-акциях ко Дню защитника Отечества

Принять участие во флешмобах «Скажи спасибо лично» и «Родные объятия» можно в соцсетях. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Присоединиться к флешмобам «Скажи спасибо лично» и «Родные объятия» могут жители Нижегородской области. Онлайн-акции ко Дню защитника Отечества подготовили участники движения «Волонтеры Победы».

Для участия в акции «Скажи спасибо лично» требуется написать и опубликовать личную трогательную историю, а также фото или видео со своим родным - защитником Отечества. Публикация также должна призвать соотечественников успеть сказать спасибо всем ветеранам, кто еще жив. К посту необходимо добавить хештеги #ЗащитимВетеранов, #УважениеКстаршим, #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

Для того чтобы поучаствовать в акции «Родные объятия», вам нужно поделиться в соцсетях видео и фотографией, где запечатлены объятия представителей нового поколения со своими старшими родственниками – защитниками Отечества. Дополнить публикацию нужно личной историей, словами благодарности и хештегами #ЗащитимВетеранов, #РодныеОбъятия, #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!