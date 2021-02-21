Нижегородцев приглашают принять участие в акции «Письмо Победы»

Нижегородцы могут написать «Письмо Победы» защитникам Отечества. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Присоединиться к проекту «Письмо Победы», приуроченному ко Дню защитника Отечества, приглашают всех нижегородцев. Организатором акции выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Каждый от мала до велика может написать слова благодарности ветеранам, проявить заботу и внимание. В письме можно поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти или же просто поздравить участников Великой Отечественной войны.

Всё письма распечатают на специальных бланках и затем доставят лично ветеранам.

Принять участие в акции можно несколькими способами:

- опубликовав в социальных сетях пост-письмо с хештегами #ПисьмоПобеды, #ВолонтерыПобеды, #НижегородскаяОбласть;

- написав письмо с помощью виджета в группе движения «ВКонтакте» или на сайте волонтерыпобеды.рф;

- отправив письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

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