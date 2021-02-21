В нижегородских школах рекомендовали устроить «День здоровья» 22 февраля

В понедельник, 22 февраля, всем школам Нижнего Новгорода рекомендовали провести для педагогов и учащихся «День здоровья». Об этом сообщает департамент образования администрации города.

Такое предложение поступило руководителям общеобразовательных организаций в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции.

Напомним, что 20 и 22 февраля являются рабочими днями, если школа работает по шесть дней в неделю. Однако если школа работает по пятидневке, то учебный день с 22 февраля переносится на 20 февраля, а понедельник становится выходным днём.

- В соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательные организации устанавливают свой режим работы в предпраздничные дни, - ранее сообщали в департаменте образования.

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