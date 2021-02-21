Хозяйственный блок начали монтировать в парке «Швейцария»

Рабочие устанавливают хозяйственный блок. Фото: Telegram-канал «Парка Швейцария».

Комплексное благоустройство парка «Швейцария» к 800-летию Нижнего Новгорода продолжается. Рядом с северной границей парка начали возводить хозяйственный блок. Об этом нижегородцам сообщили в Telegram-канале «Парка Швейцария».

Новая постройка появится в районе остановки «Тобольские казармы» на территории будущего детского парка. Сейчас рабочие занимаются установкой металлического каркаса, его готовность составляет 80%.

- Детали готовят заранее и в заводских условиях: подрезают до нужных размеров, грунтуют и красят, - пишут в сообщении. - Это помогает ускорить монтаж объекта на месте.

Затем будет производиться монтаж кровли, обшивка фасадов, установке окон и дверей, внутренних перегородок и отделка помещений.

Немногим ранее в парке «Швейцария» началась установка Экошколы. Деревянный каркас стали возводить на подготовленном бетонном основании. Здание расположится на территории бывших беседок и пикниковых точек, то есть между остановками «улица Сурикова» и «Кинотеатр Электрон».

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